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لبنان

حركة سياسية في مرمى نيران وزير سابق وتلويح بالرد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-09-2023 | 01:15
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تتوارد دورياً الى مسامع أعضاء جمعية "التجدد للروم الكاثوليك" التي وضعت ورقتها السياسية قبل أسابيع، إنتقادات لاذعة من وزير ونائب سابق لحركتهم المكوكية في نشر ثوابتهم السياسية لدى الأحزاب والكتل السياسية والمرجعيات الدينية.
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ويقول" معاليه" في مجالسه الخاصة أن فور عودته قريباً الى السياسة لن يكون لهؤلاء أي حيثية سياسية او إعلامية وسيتم التغطية عليهم نهائياً، وحتى أنه حاول، بمسعى من نائب حالي الى حجب نشاطهم عن بعض المحطات ومواقع التواصل الإجتماعي".
مصدر قيادي في الجمعية أكد أنه في المرات المقبلة سيكون هناك رد واضح على مواقف " معاليه "ونصحه "بالتعقل لكون آدائه السابق لم يكن جيدا والكل يعلم ذلك".

المصدر: لبنان 24

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