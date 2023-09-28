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لبنان

إذاعة جديدة على الطريق.. والتوظيفات بدأت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-09-2023 | 02:15
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تستعد اذاعة اجنبية لفتح مكاتب لها في لبنان، حيث بدأت عملية التوظيف لعدد من الاعلاميين في مجال الاذاعة والتلفزيون الذين يتمتعون بخبرة كبيرة، من دون ان يتم تحديد موعد الانطلاق او الموجة التي ستبث عبرها.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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