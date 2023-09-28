أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال الباروك

أعلنت هيئة "أوجيرو" على منصة "إكس" أن عطلا طرأ على سنترال الباروك بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، وتعمل الفرق على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.

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