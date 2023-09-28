اقتراح من ضو الى منصوري... هذا ما تضمّن

كتب النائب مارك ضو على منصة "إكس":

"حرصًا على الكرامة الإنسانية والعدالة وخاصة العدالة الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي طالت جميع اللبنانيات واللبنانيين، وخصوصًا كبار السن والمتقاعدين و ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان، ونظرًا لما لهذه الفئات من عدم قدرة على إيجاد فرص عمل والإنتاج الاقتصادي لتأمين العيش الكريم بالحد الأدنى خاصة ضمن الانهيار الأقصى بتاريخ البشرية. قدّمتُ كتابًا إلى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لطلب توسعة شمولية التعميم 158 ليضم المتقاعدين منذ تاريخ تشرين الأول 2019 وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الاقتراح التالي: (للاطلاع علي نص الاقتراح الضغط على المربع أعلاه).