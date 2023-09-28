Advertisement

لبنان

انقلاب جبالة باطون عند مفرق شحيم

Lebanon 24
28-09-2023 | 03:07
A-
A+
Doc-P-1111682-638314927271891028.jpg
Doc-P-1111682-638314927271891028.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقلاب جبالة باطون على طريق صيدا - بيروت قرب مفرق شحيم في الجية، ما ادى الى زحمة سير خانقة. 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"بيروت كتب" ينطلق بدورته الثانية.. ليبقى لبنان حاضنة ادبية وثقافية
lebanon 24
28/09/2023 12:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة في مطار بيروت.. هذا ما تم اكتشافه على طائرة بعد هبوطها!
lebanon 24
28/09/2023 12:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا مدّد الموفد القطري مُهمّته في بيروت؟
lebanon 24
28/09/2023 12:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24
شاركت بعملية اغتيال في بيروت.. الجاسوسة الإسرائيلية الشرسة التي "توفيت بعد مقتلها"! (صور)
lebanon 24
28/09/2023 12:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24

شحيم

بيروت

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-09-28
04:30 | 2023-09-28
05:27 | 2023-09-28
05:19 | 2023-09-28
05:14 | 2023-09-28
05:11 | 2023-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24