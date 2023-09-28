بعد رفع العدو حالة التأهب.. كيف يبدو الوضع على الحدود؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه وفي الوقت الذي أعلنت فيه القوات الإسرائيلية رفع حالة التاهب على طول حدودها الشمالية مع لبنان، لوحظ صباح اليوم غياب الدوريات الإسرائيلية المعتادة يوميا على الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل ما بين تلال العديسة وتلة الخزانات في القطاع الشرقي من جنوب لبنان وصولا حتى بوابة فاطمة - خراج بلدة كفركلا قضاء مرجعيون.

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واقتصرت حركة الاسرائيلين على تفقد اجهزة المراقبة والتجسس المثبتة في الجزء العلوي من هذا الجدار. وتزامن ذلك مع أعمال مراقبة من الاسرائيلين للسياج الحدودي ما بين المطلة وسهل مرجعيون وصولا حتى جسر الخرار وتلة الشعيري - خراج بلدة الخيام قضاء مرجعيون، في وقت سجل فيه دوريات مكثفة للجيش الاسرائلي على الطرقات العسكرية في البساتين المحيطة بالمطلة، مع حالة تأهب في المواقع المتاخمة للحدود اللبنانية الفلسطينية.

وفي الجانب اللبناني نشطت الدوريات الراجل والمؤللة للجيش وقوات اليونيفيل على طول هذا الخط لمراقبة الوضع وتامين الهدوء والاستقرار في المنطقة.