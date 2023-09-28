Advertisement

لبنان

أثناء تهريبه سوريين إلى لبنان.. سائق "فان" دهس عنصراً في الجيش إليكم ما جرى عند الحدود

Lebanon 24
28-09-2023 | 03:48
A-
A+
Doc-P-1111696-638314955855524631.jpg
Doc-P-1111696-638314955855524631.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 28 / 9 / 2023، أثناء محاولة دورية من الجيش في منطقة القبور البيض عند الحدود الشمالية إيقاف آلية فان هيونداي تُقل سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، أقدم سائق الآلية على صدم أحد عناصر الدورية محاولًا دهسه والفرار من المكان رغم إطلاق بقية العناصر طلقات تحذيرية في الهواء، ما اضطرهم إطلاق النار نحو إطارات الآلية. أسفر ذلك عن إصابة السائق وفقدانه السيطرة على الآلية واصطدامها بعمود كهربائي ومن ثم وفاته. وقد نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة.
Advertisement
 بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
 
وكانت مندوبة "لبنان 24" قد أفادت عن مطاردة نفذها الجيش لفان كان يقل عدد من السوريين دخلوا من المعابر غير الشرعية عند الحدود الشمالية في خراج بلدة ام القرى الشمالية. لقراءة الخبر كاملاً الرجاء الضغط هنا

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-09-28
04:30 | 2023-09-28
05:27 | 2023-09-28
05:19 | 2023-09-28
05:14 | 2023-09-28
05:11 | 2023-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24