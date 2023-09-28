أثناء تهريبه سوريين إلى لبنان.. سائق "فان" دهس عنصراً في الجيش إليكم ما جرى عند الحدود

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 28 / 9 / 2023، أثناء محاولة دورية من الجيش في منطقة القبور البيض عند الحدود الشمالية إيقاف آلية فان هيونداي تُقل سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، أقدم سائق الآلية على صدم أحد عناصر الدورية محاولًا دهسه والفرار من المكان رغم إطلاق بقية العناصر طلقات تحذيرية في الهواء، ما اضطرهم إطلاق النار نحو إطارات الآلية. أسفر ذلك عن إصابة السائق وفقدانه السيطرة على الآلية واصطدامها بعمود كهربائي ومن ثم وفاته. وقد نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة.بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.