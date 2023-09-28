تذكير من نقابة المعلمين حول انتخابات مجالس الفروع

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعه الدوري، ذكرت النقابة بعده في بيان، "بالدعوة إلى انتخابات مجالس الفروع، في دورة أولى بتاريخ ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٣، وفي حال لم يكتمل النصاب، ففي دورة ثانية بتاريخ ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣، على أن يفتح باب الترشح من تاريخ ٧ آب لغاية ١ تشرين الثاني في مراكز الفروع". وإذ لفتت الى أن "باب الانتساب إلى النقابة يققفل يوم الإثنين المقبل في ٢ تشرين الأول ٢٠٢٣ الساعة ٢ بعد الظهر، وحتى إجراء الانتخابات"، نشرت المراكز التي حددها المجلس التنفيذي للانتخابات وهي:

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محافظة بيروت: ثانوية علي بن أبي طالب المقاصد ـ الأشرفية، قرب جامع بيضون.



محافطة جبل لبنان: معهد الرسل - جونيه ومركز آخر في المتن الجنوبي.



محافظة البقاع: المدرسة الوطنية الاميركية ـ كسارة.



محافظة الشمال : ثانوية روضة الفيحاء ـ طرابلس ـ المعرض.



محافظة الجنوب: ثانوية المقاصد الخيرية الاسلامية - البحر.



محافظة النبطية: الأكاديمية الكندية اللبنانية المميّزة ـ النبطية.



محافظة بعلبك الهرمل: ثانوية المنار - دورس.



وقالت: "ستشرف على الانتخابات الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات بهدف تأمين جوّ من الشفافية والنزاهة طيلة عملية الاقتراع والانتخاب. وسوف يعقد لقاء بين مندوبي الجمعية ورؤساء الفروع من أجل البحث في الإجراءات التي يفترض أن تواكب العملية الانتخابية.



كلّف الأعضاء النقيب محفوض بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري لوضعه في أجواء انطلاقة العام الدراسي وأوضاع المعلمين المتقاعدين، ومطالبته بإدراج اقتراح قانون تغذية صندوق تقاعد المعلمين على جدول أعمال مجلس النواب من أجل إقراره في الجلسة التشريعية المقبلة، وذلك لتأمين مبلغ ٦٥٠ مليار ليرة للصندوق وبالتالي رفع رواتب المعلمين المتقاعدين".







ودعا المجلس التنفيذي المعلمين إلى مراجعته "في حال لم تؤمن لهم المدرسة راتبًا لا تقل نسبة ٣٠% منه بالدولار النقدي، كي يقوم بمراجعة إدارة المدرسة المعنية، لأنه لا يجوز بعد أربع سنوات من الظلم والإجحاف أن يستمرّ هذا الوضع، وإلا فلن يتمكّن المعلم من أداء رسالته التعليمية". وتمنى من جميع إدارات المدارس "التعاون بما يحفظ كرامة المعلم وكرامة المؤسسة التربوية وتأمينًا لحسن سير العملية التعليمية التي انطلقت في جميع المدارس الخاصة"، آملا "أن تسير على النحو نفسه في المدارس الرسمية بعد تأمين حقوق الزملاء المعلمين في القطاع الرسمي".



وأشارت النقابة الى أن المجتمعين "بحثوا في مسوّدة موازنة النقابة للعام المقبل ولا سيما في ظل الظروف المادية الصعبة جدًا التي تمرّ بها البلاد، وهم في صدد درس أرقام الإيرادات والمصاريف من أجل تخطي هذه الأزمة التي تعصف بجميع المؤسسات، وتأمين استمرارية تحقيق الأهداف التي تعمل عليها النقابة في خدمة المعلمات والمعلمين، الذين يضحون منذ سنوات ويبذلون كل جهد ممكن لمواصلة أداء رسالتهم على أكمل وجه".