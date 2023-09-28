بعد قرار "الأونروا" بتأجيل العام الدراسي في صيدا... "حماس" تستنكر

استنكر العمل الجماهري في حركة "حماس" في بيان، " بشدة تأجيل "الاونوروا" افتتاح العام الدراسي في صيدا ومخيماتها الى اجل غير مسمى".

وقالت ان هذا القرار "يمثل خطرا كبيرا على العملية التربوية، ويلحق الضرر بالمسيرة التعليمية للطلاب الفلسطينيين وبمستواهم التعليمي".

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واعتبرت ان "هذا القرار يزيد من الواقع الاجتماعي والاقتصادي المأسوي الذي يعاني منه المجتمع الفلسطيني في لبنان ويؤدي للمزيد من التعقيدات".

ودعت الأونروا إلى "التراجع الفوري عن هذا القرار، والقيام بالخطوات الأساسية اللازمة لإعادة استئناف العام الدراسي، بشكل يسمح بحصول الطلاب على التحصيل العلمي اللازم وبالكفاءة الاساسية".

وذكرت " ان هناك الكثير من المؤسسات الاجتماعية والتربوية القادرة على المساعدة في استئناف العام الدراسي وخدمة المجتمع".