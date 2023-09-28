Advertisement

لبنان

اصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات: انتخاب مجلس تنفيذي جديد في 20 تشرين الأول

Lebanon 24
28-09-2023 | 05:05
A-
A+
Doc-P-1111722-638315003019229924.jpg
Doc-P-1111722-638315003019229924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت نقابة اصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان 1947 عن إجراء انتخابات مجلس تنفيذي جديد للنقابة، بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة في 20 تشرين الأول المقبل في مقر "جمعية تجار الدكوانة" في الدكوانة. وفي حال عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة انتخاب ثانية بعد اسبوع من تاريخه في نفس المكان والتوقيت.
Advertisement

ودعت النقابة جميع أعضائها الراغبين بالترشح للعملية الانتخابية الى تقديم طلبات الترشح ابتداء من أول تشرين الأول على ان يقفل باب الترشح قبل ثلاثة ايام من موعد الانتخاب، اي بتاريخ 17 تشرين الأول .

 كذلك أعلنت النقابة عن مباشرة مدارس السوق المنتسبة اليها بإصدار "افادة تعليم السوق" على النموذج الذي تطلبه شركات التأمين كما على النموذج المطلوب للترشح لامتحانات السوق عند استئنافها.  ونوهت النقابة بجهود المعنيين لاستكمال تعيين لجان امتحان السوق العملي الجديدة كما لإستعادة نشاط دوائر السوق في جميع اقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات والآليات.

وذكّرت جميع الراغبين في الحصول على أيّ من هاتين الافادتين التثبت من ترخيص المدرسة ومن انتسابها الى النقابة، حرصاً على عدم وقوعهم ضحية اعمال انتحال صفة مهنة تعليم السوق والتي تتابع النقابة مع المراجع المعنية العمل على وقف نشاطها المخالف لتنظيم عمل المهنة وقوانين السير.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-09-28
04:30 | 2023-09-28
07:56 | 2023-09-28
07:48 | 2023-09-28
07:28 | 2023-09-28
07:10 | 2023-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24