اصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات: انتخاب مجلس تنفيذي جديد في 20 تشرين الأول

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أعلنت نقابة اصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان 1947 عن إجراء انتخابات مجلس تنفيذي جديد للنقابة، بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة في 20 تشرين الأول المقبل في مقر "جمعية تجار الدكوانة" في الدكوانة. وفي حال عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة انتخاب ثانية بعد اسبوع من تاريخه في نفس المكان والتوقيت.ودعت النقابة جميع أعضائها الراغبين بالترشح للعملية الانتخابية الى تقديم طلبات الترشح ابتداء من أول تشرين الأول على ان يقفل باب الترشح قبل ثلاثة ايام من موعد الانتخاب، اي بتاريخ 17 تشرين الأول .كذلك أعلنت النقابة عن مباشرة مدارس السوق المنتسبة اليها بإصدار "افادة تعليم السوق" على النموذج الذي تطلبه شركات التأمين كما على النموذج المطلوب للترشح لامتحانات السوق عند استئنافها. ونوهت النقابة بجهود المعنيين لاستكمال تعيين لجان امتحان السوق العملي الجديدة كما لإستعادة نشاط دوائر السوق في جميع اقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات والآليات.وذكّرت جميع الراغبين في الحصول على أيّ من هاتين الافادتين التثبت من ترخيص المدرسة ومن انتسابها الى النقابة، حرصاً على عدم وقوعهم ضحية اعمال انتحال صفة مهنة تعليم السوق والتي تتابع النقابة مع المراجع المعنية العمل على وقف نشاطها المخالف لتنظيم عمل المهنة وقوانين السير.