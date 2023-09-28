من فرنسا... أبي رميا يطلق حملة لمواجهة تداعيات النزوح السوري

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حمل النائب سيمون ابي رميا، في خلال زيارته لفرنسا، ملف النزوح السوري وتداعياته السلبية على لبنان في خلال لقاءاته مع النائبين الفرنسيين رئيس لجنة الصداقة النيابية الفرنسية اللبنانية دميان اباد (Damian Abad) ونائب رئيس لجنة الصداقة النيابية الفرنسية اللبنانية ونائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الفرنسي لويك كرفران (Loïc Kervran).وأطلق أبي رميا، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، حملته لمواجهة تداعيات النزوح، إذ طلب من اباد وكرفران "التحرك داخل المجلس النيابي الفرنسي للمساهمة في الضغط على المجتمع الدولي للعمل على عودة النازحين الى بلادهم". وأطلع النائبين الفرنسيين على "تداعيات النزوح الخطيرة على لبنان بالوقائع والأرقام، ووجه دعوة الى أباد لزيارة لبنان و"الاطلاع عن كثب على الأوضاع الكارثية في لبنان نتيجة أعباء النزوح السوري لنقل الصورة الحقيقية الى فرنسا".