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لبنان

لبنان يخسر قامة فنيّة كبيرة... وداعاً نجاح سلام

Lebanon 24
28-09-2023 | 05:14
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تُوفيت الفنانة القديرة نجاح محي الدين سلام التي اشتهرت بآداء "ميّل يا غزيّل" و"برهوم حاكيني" والكثير من الاغاني من الزمن الجميل، عن 92 عاماً.
 
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عندما امتدحت نجاح سلام النبى محمد فى النادى المسيحى.. اعرف ماذا حدث؟ - اليوم السابع
 
ونعت سمر العطافي والدتها نجاح على "فيسبوك"، وكتبت "وانتهى المشوار يا عروبة، ماما في رحاب الله".
 
وفاة الفنانة نجاح سلام عن عمر يناهز 92 عاما - فن - الوطن
 
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ سلام قدّمت العديد من الأغاني المصريّة، أبرزها "يا أغلى اسم في الوجود يا مصر".
 
نجاح سلام - ويكيبيديا
 
والفنانة الراحلة من مواليد العام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية.
 
وفى عام 1948 اصطحبها والدها إلى القاهرة، حيث تعرّفت على كبار الفنانين.
 
وبعد عام، أطلقت أولى أغانيها "حول يا غنام"، و"يا جارحة قلبي"، وانطلقت فى مسيرتها الفنية.
 
وتزوجت سلام من الفنان الراحل سلمان محمد سعد، ورُزقا بابنتين هما سمر وريم.
 
نجاح سلام: ما أحببتُ سوى محمد سلمان وزوجي الثاني خانني والثالث أزعجتْه شُهرتي - الراي

 
يُصلى على جثمانها يوم غدّ بعد صلاة الجمعة في مسجد الخاشقجي، وتُدفن في مدافن الأوقاف الإسلاميّة الجديدة - حرج بيروت.
 
وتُقبل التعازي يوميّ السبت 30 أيلول والأحد 1 تشرين الاوّل في فندق راديسون بلو - سنتر دون الطابق الأوّل، من الساعة الثالثة عصراً، وحتّى السابعة مساءً.
 
عاجل.. وفاة الفنانة نجاح سلام عن عمر يناهز 92 عامًا
 
"لبنان 24" يتقدّم بأحرّ التعازي من عائلة الفنانة نجاح سلام، ويسأل الله أنّ يتغمدّ الفقيدة بواسع رحمته، وأنّ يسكنها فسيح جنّاته.
 

لبنان

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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