لبنان يخسر قامة فنيّة كبيرة... وداعاً نجاح سلام

تُوفيت الفنانة القديرة نجاح محي الدين سلام التي اشتهرت بآداء "ميّل يا غزيّل" و"برهوم حاكيني" والكثير من الاغاني من الزمن الجميل، عن 92 عاماً.

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ونعت سمر العطافي والدتها نجاح على "فيسبوك"، وكتبت "وانتهى المشوار يا عروبة، ماما في رحاب الله".

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ سلام قدّمت العديد من الأغاني المصريّة، أبرزها "يا أغلى اسم في الوجود يا مصر".

والفنانة الراحلة من مواليد العام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية.

وفى عام 1948 اصطحبها والدها إلى القاهرة، حيث تعرّفت على كبار الفنانين.

وبعد عام، أطلقت أولى أغانيها "حول يا غنام"، و"يا جارحة قلبي"، وانطلقت فى مسيرتها الفنية. وتزوجت سلام من الفنان الراحل سلمان محمد سعد، ورُزقا بابنتين هما سمر وريم.



يُصلى على جثمانها يوم غدّ بعد صلاة الجمعة في مسجد الخاشقجي، وتُدفن في مدافن الأوقاف الإسلاميّة الجديدة - حرج بيروت.

وتُقبل التعازي يوميّ السبت 30 أيلول والأحد 1 تشرين الاوّل في فندق راديسون بلو - سنتر دون الطابق الأوّل، من الساعة الثالثة عصراً، وحتّى السابعة مساءً.

"لبنان 24" يتقدّم بأحرّ التعازي من عائلة الفنانة نجاح سلام، ويسأل الله أنّ يتغمدّ الفقيدة بواسع رحمته، وأنّ يسكنها فسيح جنّاته.