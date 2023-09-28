Advertisement

لبنان

بتوجيه من حمية... ورش الأشغال تواصل ترميم الاوتوستراد الدولي في المنية

Lebanon 24
28-09-2023 | 05:40
A-
A+
Doc-P-1111730-638315016961081468.png
Doc-P-1111730-638315016961081468.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تواصل ورش الأشغال تنفيذ ترميم الاوتوستراد الدولي العابر لمدينة المنية ، بتوجيه من وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، الذي تفقده منذ أشهر واعدا بتأهيله. 

يناهز طول الاوتوستراد الخمسة كيلومترات وتشوبه الكثير من الاخاديد التي خلفتها حفريات البنى التحتية التي جرى تنفيذها ما بعد تسعينيات القرن الماضي، ولم يجرِ بعد ذلك تأهيل أسطح الحفريات، كما يشوبه العديد من الاعتداءات، وخصوصا المطبات التي لا تستوفي الشروط، مما يجعل عبوره مشقة بحد ذاتها. وتختفي عنه المستديرات المنظمة للعبور والالتفاف، الحركة التي تتم عبر العديد بين الفتحات والمنافذ بين المسارين، الشرقي والغربي، وعبر نفقين جرى شقهما واحد أول بحنين، اي بداية الاوتوستراد شمالا، والثاني عند بدايته الجنوبية قرب بلدة دير عمار، وتسبب الفتحات الكثير من الازدحام مما يفاقم صعوبة العبور.
Advertisement

وتقوم الورش بإزالة المقاطع الملتوية والمترجرجة وإعادة فلشها بالزفت، كما تقوم بترميم العازل النصفي بين الممرين، ويرتقب أن تتحسن الحركة عليه، ويأمل المواطنون أن يلقى الاوتوستراد الاهتمام الكافي لاحقا بفلشه كله بالزفت، الأمر الذي لم يحصل سابقا منذ افتتاحه أواخر ثمانينات القرن الماضي.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-09-28
04:30 | 2023-09-28
07:56 | 2023-09-28
07:48 | 2023-09-28
07:28 | 2023-09-28
07:10 | 2023-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24