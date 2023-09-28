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لبنان
بتوجيه من حمية... ورش الأشغال تواصل ترميم الاوتوستراد الدولي في المنية
Lebanon 24
28-09-2023
|
05:40
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تواصل ورش الأشغال تنفيذ ترميم الاوتوستراد الدولي العابر لمدينة المنية ، بتوجيه من وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، الذي تفقده منذ أشهر واعدا بتأهيله.
يناهز طول الاوتوستراد الخمسة كيلومترات وتشوبه الكثير من الاخاديد التي خلفتها حفريات البنى التحتية التي جرى تنفيذها ما بعد تسعينيات القرن الماضي، ولم يجرِ بعد ذلك تأهيل أسطح الحفريات، كما يشوبه العديد من الاعتداءات، وخصوصا المطبات التي لا تستوفي الشروط، مما يجعل عبوره مشقة بحد ذاتها. وتختفي عنه المستديرات المنظمة للعبور والالتفاف، الحركة التي تتم عبر العديد بين الفتحات والمنافذ بين المسارين، الشرقي والغربي، وعبر نفقين جرى شقهما واحد أول بحنين، اي بداية الاوتوستراد شمالا، والثاني عند بدايته الجنوبية قرب بلدة دير عمار، وتسبب الفتحات الكثير من الازدحام مما يفاقم صعوبة العبور.
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وتقوم الورش بإزالة المقاطع الملتوية والمترجرجة وإعادة فلشها بالزفت، كما تقوم بترميم العازل النصفي بين الممرين، ويرتقب أن تتحسن الحركة عليه، ويأمل المواطنون أن يلقى الاوتوستراد الاهتمام الكافي لاحقا بفلشه كله بالزفت، الأمر الذي لم يحصل سابقا منذ افتتاحه أواخر ثمانينات القرن الماضي.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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