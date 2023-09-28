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لبنان

خبر مهمّ يتعلّق برواتب موظفي القطاع العام... هل ستُدفع بالدولار؟

Lebanon 24
28-09-2023 | 05:59
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قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إنّ "مصرف لبنان سيستمرّ بدفع رواتب القطاع العام بالدولار، ما يؤمّن إستقراراً لـ400 ألف عائلة".
 
 
 
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