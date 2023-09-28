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لبنان

الخوري لنظيره الإيطالي: أوروبا هي هدف النازحين اما لبنان فهو محطة

Lebanon 24
28-09-2023 | 06:04
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التقى وزير العدل هنري الخوري في روما نظيره الإيطالي كارلو نورديو في مبنى وزارة العدل، وتم التباحث في كيفية تعزيز التعاون القضائي بين البلدين على كافة الصعد. 
ومن أبرز الملفات التي بحثها الطرفان، ملف النزوح السوري ووضع القضاء في لبنان إذ أبلغ خوري نظيره موقف الحكومة اللبنانية من ملف النازحين كاشفاً انهم "يزحفون الى لبنان بأعداد كبيرة وهم بذلك لم يعودوا لاجئين بل نازحين اقتصاديين".
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وحذر من أن "الأمر سينعكس سلبا على أوروبا لأنها الهدف الحقيقي والمبطن للنازحين السوريين اما لبنان فهو محطة بالنسبة لهم". 

كذلك، كشف الخوري لنظيره عن "حدة وخطورة الإكتظاظ في السجون اللبنانية الذي يسببه زحف النازحين  وتجاوزاتهم التي ترفع نسبة الجريمة وعدد المساجين"، لافتاً الى أن "البنية التحتية للسجون في لبنان لا تتحمل الاكتظاظ الناتج عن ارتفاع عدد المساجين".

أما على الصعيد القضائي، فوصّف الخوري دقة المرحلة التي يمر بها المرفق القضائي لاسيما من الناحية الاقتصادية. وبعد شرح مفصل للأزمات التي يمر بها القضاة في لبنان وعد وزير العدل الإيطالي بايجاد طريقة لمساعدة المرفق الاهم لعودة انتظام عمله، وذلك عن طريق وزارة الخارجية والبرامج الموجودة المحددة.

وتم التباحث في مواضيع ادارية عدة تهم البلدين.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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