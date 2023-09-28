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لبنان

دريان بحث الاوضاع مع دياب والتقى وفدا من العشائر العربية

Lebanon 24
28-09-2023 | 06:22
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس الحكومة السابق حسان دياب وبحث معه في الأوضاع العامة.

واستقبل المفتي دريان وفداً من البقاع برئاسة رجل الأعمال علاء الدين الشمالي الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا الى هذه الدار الطيبة المباركة ولقاء صاحب السماحة هي لتقديم التهنئة والمباركة بذكرى المولد النبوي الشريف، وبتجديد الثقة له أيضاً، وهو أهل لها، داعين الله ومتمنين له التوفيق والنجاح ودوام الصحة والعافية، ونؤكد وقوفنا ودعمنا وتأييدنا دار الفتوى الجامعة قلعة المسلمين واللبنانيين، وستبقى أبواب دار الفتوى مفتوحة للجميع ويدها ممدودة لكل من يقصدها، وهي مرجعية وطنية وإسلامية وخير من  يمثل اللبنانيين".
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 كما استقبل وفدا من العشائر العربية برئاسة الشيخ رياض الضاهر "أبو زيدان" الذي قال بعد اللقاء: "جئنا مع الثلة الكريمة المختارة من كل المناطق لتهنئة صاحب السماحة بالمولد النبوي الشريف، ولتهنئته بتمديد ولايته من قبل المجلس الشرعي، ولنشد على يده بانتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى التي ستحصل يوم الأحد المقبل، وطبعا ذكرناه بقضية خلدة، مع العلم بأنه السباق بهذا الموضوع".

 
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