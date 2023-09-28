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لبنان
بيان للأمن العام بشأن المنظمات والجمعيات التي تُعنى بأوضاع النازحين... هذه تفاصيله
Lebanon 24
28-09-2023
|
06:42
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديريّة العامة للأمن العام البيان التالي:
تبيّن للمديرية العامة للأمن العام تزايد اعداد المنظمات والجمعيات التي تُعنى بأوضاع النازحين، لا سيما وأن عدداً منها لم يستحصل على إجازة، ترخيص أو علم وخبر تخوّلها ممارسة أي نشاط.
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كما تبيّن أنّ بعض هذه الجمعيات تقوم بممارسة نشاطات مخالفة لطبيعة عملها ونظامها التأسيسي الذي صدر بموجبه الترخيص أو الإذن.
لذلك يطلب إلى الجمعيات والمنظمات غير الحكوميّة، لا سيّما تلك العاملة في مجال إغاثة ومساعدة النازحين السوريين، الإمتناع عن ممارسة أي نشاطات مخالفة لمضمون التراخيص والأذونات الممنوحة لها، والتقدم من المركز الإقليمي التابع لمكان مزاولة نشاطها مع نسخة عن الترخيص، الإذن أو العلم والخبر الذي إستحصلت عليه، ووقوعات فريق العمل التابع لها المكلّف بهذه المهام.
علماً أنّ القطاعات العملانيّة التابعة للمديرية العامة للأمن العام ستكثّف عمليّة مسح نشاطات كافة الجمعيّات والمنظمات غير الحكوميّة تمهيداً لإتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء".
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