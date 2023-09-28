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لبنان

قوة كبيرة من الجيش تُداهم مخيّمات النازحين السوريين

Lebanon 24
28-09-2023 | 07:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة كبيرة من الجيش تقوم بمداهمات لمخيمات النازحين السوريين في منطقة العاقبية والبيسارية، وصادرت حوالي 100 دراجة ناريّة، وأوقفت عدداً من المطلوبين.
 
 
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