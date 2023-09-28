قوة كبيرة من الجيش تُداهم مخيّمات النازحين السوريين

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة كبيرة من الجيش تقوم بمداهمات لمخيمات النازحين السوريين في منطقة العاقبية والبيسارية، وصادرت حوالي 100 دراجة ناريّة، وأوقفت عدداً من المطلوبين.

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