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لبنان
"القومي": ندين دور تركيا في اذكاء "الفتن "
Lebanon 24
28-09-2023
|
07:48
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اعرب الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان عن "قلقه البالغ من خطورة أن تؤدي الأحداث في ناغورني قرة باغ إلى تطهير عرقي يستهدف الشعب الأرمني في هذا الإقليم".
ورأى " ضرورة سلوك طريق الحوار سبيلاً لوقف النزاعات"، منبهاً إلى أن النظام التركي يلعب دوراً خطيراً في منطقة قرة باغ من خلال التحريض وإذكاء نار الفتن، وهو بذلك إمّا يظهّر جرائم الإبادة التي ارتكبها بحق الأرمن، أو أنه يدفع لتوريط دول أخرى وتحميلها وصمة عار القيام بجرائم ضد الإنسانية، ولذلك ندين هذا الدور التركي أشد ادانة".
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واذ دعا إلى "عدم الوقوع في فخ جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية"، شدد على "أهمية السير في الحوار الذي طرحه أرمن الإقليم، والوصول إلى سلام دائم في منطقة قرة باغ".
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