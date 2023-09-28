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لبنان
بري استقبل نقيب المحامين ناضر كسبار مع وفد من مجلس النقابة
Lebanon 24
28-09-2023
|
07:56
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نقيب المحامين ناضر كسبار مع وفد من مجلس النقابة، حيث جرى عرض لشؤون مطلبية متصلة بأوضاع المحامين.
وبعد الزيارة تحدث النقيب كسبار:" عندما نزور دولة الرئيس نبيه بري نزور بيتنا. وكما هو معلوم ان الرئيس بري قبل أن يكون رئيسا للمجلس النيابي هو محام. تباحثنا في أمور عدة. ولم يكن غريبا ان دولته بادر فورا وتفاعل مع كافة المواضيع التي تم طرحها، بدءا من قضية الواحد بالالف وهي أن الاموال التي تأتي من كتاب العدل نقدا على وزارة المالية أن تسلم لنقابة المحامين لا ان توضع في المصارف وبالتالي لا نعود قادرين على سحبها".
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وتابع : القضية الثانية وهي مشروع قانون ال tva وبما انه حاليا لا يوجد تشريع تعليق هذا الموضوع وحصل إتصال مع وزير المالية وأيضا قانون تعليق المهل. وفي انتظار ان يتمكن مجلس النواب من التشريع وكذلك وضعنا الرئيس بري بقضية الرسوم على الشركات في اجواء ان مبلغ ال 500 مليون ليرة على تأسيس الشركة ومبلغ 300 مليون للمؤسسة سوف تدفع المواطنين الى عدم تأسيس شركات ومؤسسات وبالتالي سوف يذهبون الى دول أخرى لتأسيس شركات "اوف شور"، دولة الرئيس كان متفهما ومتعاونا في كل هذه القضايا والمواضيع وسوف يتصرف على هذا الاساس".
وختم كسبار :"وضعنا دولة الرئيس بخطط النقابة وفي موضوع تنمية مكاتب المناطق ومراكز النقابة فيها وانعاشها وتجهيزها".
كما استقبل الرئيس بري النائب السابق الدكتور حسين يتيم .
وبعد الظهر عرض رئيس المجلس الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال لقائه النائب احمد الخير .
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