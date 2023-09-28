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لبنان

منصوري قدّم تصريح الذمة المالية والمصالح

Lebanon 24
28-09-2023 | 16:30
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قدم حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري تصريح الذمة المالية والمصالح عملا بأحكام القانون بعد توليه حاكمية مصرف لبنان بالانابة، وذلك في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكان في استقباله رئيس الهيئة القاضي كلود كرم وأعضاء الهيئة.
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اثر اللقاء قال منصوري: "أتشرف بوجودي في هذه الهيئة التي تشكل تكاملا تاما مع الهيئات الرقابية وخصوصا هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، آملا حصول تعاون قريب ومثمر بيننا وبينها. خصوصا مع وجود هدف مشترك بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومصرف لبنان. فمسألة مكافحة الفساد ليست معلقة بملاحقة أشخاص بل بإنقاذ وطن، فالفساد لا يفيد شخصا بمبلغ مالي ولكن المشكل الاكبر في الفساد أنه يضر بالاستقرار الاقتصادي وتطور أي دولة وفي ثقة المواطن وعلاقته بدولته، ولهذا السبب لا يجوز التساهل على الاطلاق في موضوع الفساد. واتمنى أن تعطى هذه الهيئة الوطنية كامل الامكانات حتى تتمكن من إطلاق عملها بشكل كامل، لأنه إذا لم تعط الامكانات المطلوبة يعني أن العقلية السابقة البعيدة عن المساءلة لا تزال هي السائدة".

اضاف: "إذا أردنا حقيقة أن نستعيد ثقة المواطن، فنحن ملزمون اليوم أن نظهر للمواطنين أن كل المؤسسات الرقابية وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد لا بد وأن تعطى كل الوسائل اللازمة حتى تطلق عملها. ونؤكد أن باكورة تعاوننا ستكون في الملفات التي ظهرت مؤخرا سواء ملف "الفاريز أند مارسال" أو أي ملف آخر، والجلسة المقبلة مع الهيئة ستكون في المصرف المركزي في هيئة التحقيق الخاصة حيث سنوقّع بروتوكولا مشترك على التعاون سوية في هذا الموضوع".

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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