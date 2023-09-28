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لبنان

جعجع عرض مع السفير القطري الملف الرئاسيّ

Lebanon 24
28-09-2023 | 08:30
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عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع سفير دولة قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الأوضاع العامة ولا سيما الملف الرئاسي، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وعن الجهاز د.شربل العلم.
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