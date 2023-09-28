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لبنان

إليكم مواعيد العمل في أمانة السجل العقاري في بعلبك- الهرمل

Lebanon 24
28-09-2023 | 09:02
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أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان، أن أمانة السجل العقاري في بعلبك – الهرمل واعتبارا من الاثنين 2 تشرين الأول 2023 سوف تفتح أبوابها لاستقبال المعاملات الجديدة وتسليم الإفادات العقارية يوم الإثنين من كل أسبوع، أما بخصوص إتمام المعاملات القديمة وتسليم المستندات وتلقي المراجعات فقد حددت لها يوم الثلفثاء من كل أسبوع".
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