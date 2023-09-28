إليكم مواعيد العمل في أمانة السجل العقاري في بعلبك- الهرمل

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان، أن أمانة السجل العقاري في بعلبك – الهرمل واعتبارا من الاثنين 2 تشرين الأول 2023 سوف تفتح أبوابها لاستقبال المعاملات الجديدة وتسليم الإفادات العقارية يوم الإثنين من كل أسبوع، أما بخصوص إتمام المعاملات القديمة وتسليم المستندات وتلقي المراجعات فقد حددت لها يوم الثلفثاء من كل أسبوع".

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