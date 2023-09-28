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لبنان
خلف: أشدّ على يدّ هؤلاء جميعاً
Lebanon 24
28-09-2023
|
09:05
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كتب النائب ملحم خلف على منصة "اكس":" نسمع في الآونة الأخيرة دعوات مِن بعض السياسيين لإنتخاب رئيس الجمهورية في جلسة مفتوحة بدورات متتالية امتثالاً لأحكام الدستور".
وأضاف: "أشدّ على يدّ هؤلاء جميعاً- إنْ كانوا فعلاً صادقين مع الناس-وأدعوهم للانضمام إلى الوقفة الدستورية داخل قاعة مجلس النواب حيث نحن منذ ٢٥١ يوماً!".
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وختم: "فأهلاً وسهلاً بهؤلاء، وأنْ يأتوا متأخرين أفضل مِن ألاّ يأتوا أبداً".
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