فرنجيه عرض لآخر التطورات مع سفيري مصر والجزائر

استقبل رئبس تيار "المردة" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، سفيريّ الجزائر رشيد بلباقي وجمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي.

وكان بحثٌ في آخر التطوّرات الراهنة والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.