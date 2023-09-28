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لبنان

الراعي عزى بضحايا حريق قره قوش: حوّل فرحة العرس الى مأتم كبير

Lebanon 24
28-09-2023 | 09:26
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عزى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الرَّاعي بضحايا حريق قلاه قوش في بغداد، وقال: "بالاسى الشديد والصلاة، نشارك صاحب الغبطة مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان وسيادة مطران ابرشية قره قوش ألمهم وألم اهالي ضحايا الحريق الذي حوّل فرحة العرس في قره قوش الى مأتم كبير. ونشاركهم الصلاة لراحة نفوس الضحايا، وشفاء الجرحى، وعزاء اهاليهم في جرحهم البليغ. وانّا مع مطارنة كنيستنا المارونية واكليروسها وشعبها نعبّر لهم عن قربنا الروحي وتضامننا معهم في مصابهم. ونسأل الله الرحوم ان يتحنن عليهم جميعًا بوافر رحمته".
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