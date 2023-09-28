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لبنان

بيان لجمعيّة المصارف... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
28-09-2023 | 09:32
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استنكرت جمعية مصارف لبنان في بيان، "الاتهامات" التي قامت بها إحدى المحطات، "وتناولت تحويلات قام بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة فرنسبنك بعد اندلاع الأزمة المالية، كما واستعمالها لتعابير مرفوضة تخرج عن أصول التخاطب الإعلامي".
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وأضافت: "يهمّ الجمعية في هذا الإطار أن تُذكِّر أن لائحة بتحويلات المصارف إلى الخارج قُدِّمَت إلى الهيئات القضائية الرسمية كما وإلى هيئة التحقيق الخاصة، وهي لديها الكلمة الفصل في هذا الموضوع بعيداً عن التحليلات الإعلامية".
 
 
وتابعت: "كما تؤكد المصارف والقيمين عليها أنها وأنهم جميعاً تحت القانون وبتصرّف القضاء إجلاءً للحقيقة. فاقتضى التوضيح".
 
 

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