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لبنان

إقتحام مكتب الـ"MEA" في مبنى فندق "الجفينور"

Lebanon 24
28-09-2023 | 10:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ناشطين في اتّحاد الطلاب العام، اقتحموا مكتباً لشركة "طيران الشرق الأوسط" في مبنى فندق الجفينور، في كليمنصور.
 
 
وعملت القوى الأمنيّة لاحقاً على إخراجهم من المكتب.
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