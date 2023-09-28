أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ناشطين في اتّحاد الطلاب العام، اقتحموا مكتباً لشركة "طيران الشرق الأوسط" في مبنى فندق الجفينور، في كليمنصور.

وعملت القوى الأمنيّة لاحقاً على إخراجهم من المكتب.