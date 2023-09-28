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لبنان

أمين معلوف أميناً عاماً للأكاديمية الفرنسية

Lebanon 24
28-09-2023 | 10:17
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أعلن عضو في اللجنة الإداريّة في الأكاديميّة الفرنسيّة لوكالة "فرانس برس"، أنّه تمّ إنتخاب الكاتب أمين معلوف أميناً عاماً دائماً للأكاديميّة الفرنسيّة.
 
وكان معلوف والكاتب الفرنسي جان كريستوف روفان المرشحان الوحيدان لمنصب الأمين العام الدائم للأكاديمية الفرنسية خلفا للمؤرخة إيلين كارير دانكوس التي توفيت في آب.
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