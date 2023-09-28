أمين معلوف أميناً عاماً للأكاديمية الفرنسية

أعلن عضو في اللجنة الإداريّة في الأكاديميّة الفرنسيّة لوكالة "فرانس برس"، أنّه تمّ إنتخاب الكاتب أمين معلوف أميناً عاماً دائماً للأكاديميّة الفرنسيّة.



Advertisement وكان معلوف والكاتب الفرنسي جان كريستوف روفان المرشحان الوحيدان لمنصب الأمين العام الدائم للأكاديمية الفرنسية خلفا للمؤرخة إيلين كارير دانكوس التي توفيت في آب.