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لبنان

عناصر حاجز ضهر البيدر القت القبض على شخصين بجرائم متنوّعة

Lebanon 24
28-09-2023 | 10:30
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:
الساعة 20،00 من تاريخ 11/09/2023 أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي جيب نوع شيروكي لون اسود متجها من البقاع باتجاه بيروت بداخله المدعو:
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ح. ظ. (مواليد عام 1998، لبناني).
بتفتيشه، عثر بحوزته على:

/52/ غ. من مادة الكوكايين
/15/ غ. من مادة حشيشة الكيف
/0،5/ كغ. من مادة الماريجوانا
/6/ حبات ترامادول
بندقية نوع كلاشنكوف، وجعبة عسكرية بداخلها /8/ مماشط.
الساعة 23،00 من التاريخ عينه، اوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي المدعو:  ح. ع. (مواليد عام 1996، لبناني) على متن دراجة آلية لون اسود واحمر، تبين أنها مسروقة من بيروت.
 
تم توقيف المذكورَين وتسليمهما مع "الجيب" والمضبوطات الى مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما".
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