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لبنان

توقيف مطلوب في بلدة القرقف

Lebanon 24
28-09-2023 | 10:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوّة من مكتب مكافحة الارهاب في الشمال، داهمت فجر اليوم منزل ا. ع في بلدة القرقف - عكار، وأوقفته لوجود عدّة مذكرات توقيف بحقه.
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