توقيف مطلوب في بلدة القرقف

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوّة من مكتب مكافحة الارهاب في الشمال، داهمت فجر اليوم منزل ا. ع في بلدة القرقف - عكار، وأوقفته لوجود عدّة مذكرات توقيف بحقه.

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