النيران تلامس الشاليهات.. هذا ما يجري في فاريا!

إندلع حريقٌ كبير بأحراج فاريا، في منطقةٍ تُعرَف باسم "عريض الرام".

وسرعان ما بدأت النيران تلامس مجمّع الشاليهات المحاذي للمنطقة، فيما يعمل الدفاع المدنيّ والأهالي على إخمادها.