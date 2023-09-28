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لبنان

النيران تلامس الشاليهات.. هذا ما يجري في فاريا!

Lebanon 24
28-09-2023 | 11:29
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إندلع حريقٌ كبير بأحراج فاريا، في منطقةٍ تُعرَف باسم "عريض الرام".
 
وسرعان ما بدأت النيران تلامس مجمّع الشاليهات المحاذي للمنطقة، فيما يعمل الدفاع المدنيّ والأهالي على إخمادها.
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