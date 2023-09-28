مساء اليوم هذا ما حصل في الميناء.. اطلقوا عليه النار وهربوا

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي في مدينة الميناء، حيث اقدم مجهولون على اطلاق النار بإتجاه المدعو "ا.ح" واصابته بطلقات نارية في قدميه، وهربوا بعدها.

نقل الجريح لاحقاً بواسطة الصليب الاحمر اللبناني الى المستشفى للعلاج.