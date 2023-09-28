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لبنان

مساء اليوم هذا ما حصل في الميناء.. اطلقوا عليه النار وهربوا

Lebanon 24
28-09-2023 | 12:26
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي في مدينة الميناء، حيث اقدم مجهولون على اطلاق النار بإتجاه المدعو "ا.ح" واصابته بطلقات نارية في قدميه، وهربوا بعدها. 
نقل الجريح لاحقاً بواسطة الصليب الاحمر اللبناني الى المستشفى للعلاج. 
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اطلاق نار

هرب

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