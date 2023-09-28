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لبنان

السفير المصري استقبل ابو فاعور وزار فرنجية وعرض معهما التطورات السياسية

Lebanon 24
28-09-2023 | 12:55
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 استقبل السفير المصري دكتور ياسر علوي، النائب وائل أبو فاعور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي".
 
كما زار علوي رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية. 
 
وجرى خلال اللقاءين "البحث في آخر التطورات السياسية وسبل تجاوز حالة الانسداد السياسي الحالية وإنهاء الفراغ الرئاسي"، بحسب بيان للسفارة المصرية.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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