السفير المصري استقبل ابو فاعور وزار فرنجية وعرض معهما التطورات السياسية

استقبل السفير المصري دكتور ياسر علوي، النائب وائل أبو فاعور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي".



كما زار علوي رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.



وجرى خلال اللقاءين "البحث في آخر التطورات السياسية وسبل تجاوز حالة الانسداد السياسي الحالية وإنهاء الفراغ الرئاسي"، بحسب بيان للسفارة المصرية.

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