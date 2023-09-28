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لبنان

ميقاتي هنأ معلوف بانتخابه امينا عاما للاكاديمية الفرنسية: منارة إشعاع وامل لمستقبل مشرق

Lebanon 24
28-09-2023 | 13:01
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هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الكاتب اللبناني امين معلوف بانتخابه امينا عاما للاكاديمية الفرنسية. 
ووجه اليه برقية جاء فيها: تلقيت كسائر اللبنانيين في الوطن وفرنسا وبلدان الانتشار باعتزاز كبير خبر إنتخابكم أمينًا عامًا للأكاديمية الفرنسية. ان ثقافتكم المتعددة الهويات والتجارب الانسانية العميقة التي اغنت مؤلفاتكم ودوركم في نشر اللغة الفرنسية والقيم التي تحملها ساهمت في تبوئكم هذا المركز الرائد بين الخالدين.
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إن  لبنان الذي تربطه علاقات وثيقة وتاريخية مع فرنسا يعتز ويفتخر بذلك اللبناني القادم من كفرعقاب والذي يمثل في هذه اللحظات الحرجة التي يمر بها وطنه الام منارة إشعاع وامل لمستقبل مشرق. لك وللعزيزة أندره ولجميع اللبنانيين احر التهاني".
 
 
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