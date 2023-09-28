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لبنان

سائق شاحنة يفقد السيطرة على مركبته في بعلبك.. سقوط عدد من الجرحى وخسائر مادية كبيرة

Lebanon 24
28-09-2023 | 13:21
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فقد سائق شاحنة لسحب الاسمنت، السيطرة عليها ما أدى الى حادث مروع إثر تعطل مكابح جبالة الباطون في حي العسيرة في مدينة بعلبك. وفي التفاصيل، فانّ الشاحنة اجتاحت بعض الشوارع الداخلية وحطمت عددا من السيارات داخل السوق، كما اصطدمت بقاعة منزل اسمنتية، وأصابت 5 اشخاص بجروح بالغة، وصفت اصابة احدهم بالخطيرة.
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