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لبنان

حادث صدم يودي بحياة الفتى محمد

Lebanon 24
28-09-2023 | 13:35
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أفادت مراسلة "لبنان 24" انّ سيارة مجهولة المواصفات صدمت، الفتى السوري محمد شداد (14 عاما) على طريق بعلبك الدولية محلة التل الابيض، ما ادى الى وفاته على الفور.
 
 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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