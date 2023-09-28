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لبنان
حادث صدم يودي بحياة الفتى محمد
Lebanon 24
28-09-2023
|
13:35
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أفادت مراسلة "لبنان 24" انّ سيارة مجهولة المواصفات صدمت، الفتى السوري محمد شداد (14 عاما) على طريق بعلبك الدولية محلة التل الابيض، ما ادى الى وفاته على الفور.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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صدم
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