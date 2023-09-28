حادث صدم يودي بحياة الفتى محمد

أفادت مراسلة "لبنان 24" انّ سيارة مجهولة المواصفات صدمت، الفتى السوري محمد شداد (14 عاما) على طريق بعلبك الدولية محلة التل الابيض، ما ادى الى وفاته على الفور.

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