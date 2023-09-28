وفاة فتاة بطريقة مروعة في البقاع.. هذا ما حصل معها داخل غرفتها!

توفيت الفتاة ي. ف. (مواليد 2009)، نتيجة اصابتها بطلق ناري في رقبتها من بندقية داخل غرفتها في بلدة العين البقاعية، وقد حضرت الاجهزة الامنية وبدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الوفاة بحسب ما ذكرته مندوبة "لبنان24".

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