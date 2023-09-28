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لبنان

انفجار مولد كهربائي في جبل البداوي ​

Lebanon 24
28-09-2023 | 13:45
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن سماع صوت قوي في جبل البداوي في طرابلس، ناتج عن إنفجار مولد كهربائي، ما أدى إلى إشتعاله. 
 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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