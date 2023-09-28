حمية: خلال الزيارة للجية سنشرح الأهداف من اجراء المسح للملك البحري

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في منشور عبر منصة "اكس": "غداً الجمعة 29/9/2023 في تمام العاشرة والنصف صباحا، وخلال الزيارة الميدانية الى شاطئ الجية، سنقوم بشرح الأهداف المبتغاة من اجراء المسح للملك البحري العام، كما سيقدم أحد ضباط مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني شرحا للآلية المستخدمة عبر التقنيات الحديثة بواسطة الدرون وغيرها".

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