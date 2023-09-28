تسعيرة مرتفعة.. هذا ما سجله دولار السوق الموازية مساء

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي نفسها تسعيرة السوق الموازية عصرا.

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