Advertisement

لبنان

آلان عون: الموقف الدولي بدأ بالضغط باتجاه الخيار الثالث.. ولكن!

Lebanon 24
28-09-2023 | 15:47
A-
A+
Doc-P-1111902-638315385404321954.png
Doc-P-1111902-638315385404321954.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون في حديث للـmtv: "ليست آخر الدني أن لا أكون رئيساً للتيار الوطني الحر، ولكن طبعاً أنا شريك في الرأي والموقف".
 
 
وحول الملف الرئاسي، رأى عون أن "الموقف الدولي بدأ بالضغط باتجاه الخيار الثالث، لكن العقدة الداخلية لم تُحلّ بعد والمشكلة الحقيقية هي بين الكتل النيابية، وفي هذا البلد لا أحد يمكنه أن يهزم الآخر".
Advertisement
 
 
وأضاف: "الاتفاق مع حزب الله على اللامركزية الادارية بحاجة الى وقت، والخيار الثالث لم تنضج ظروفه بعد لجهة الإسم والإرادة، بدليل هو مهمتا الموفد الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان والقطريين، ومن هنا أهمية إجراء الحوار بين اللبنانيين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:06 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-09-28
17:05 | 2023-09-28
16:38 | 2023-09-28
16:30 | 2023-09-28
16:11 | 2023-09-28
14:35 | 2023-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24