آلان عون: الموقف الدولي بدأ بالضغط باتجاه الخيار الثالث.. ولكن!

قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون في حديث للـmtv: "ليست آخر الدني أن لا أكون رئيساً للتيار الوطني الحر، ولكن طبعاً أنا شريك في الرأي والموقف".

وحول الملف الرئاسي، رأى عون أن "الموقف الدولي بدأ بالضغط باتجاه الخيار الثالث، لكن العقدة الداخلية لم تُحلّ بعد والمشكلة الحقيقية هي بين الكتل النيابية، وفي هذا البلد لا أحد يمكنه أن يهزم الآخر".

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وأضاف: "الاتفاق مع حزب الله على اللامركزية الادارية بحاجة الى وقت، والخيار الثالث لم تنضج ظروفه بعد لجهة الإسم والإرادة، بدليل هو مهمتا الموفد الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان والقطريين، ومن هنا أهمية إجراء الحوار بين اللبنانيين".