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لبنان
مسلحون اقتحموا منزلاً في البقاع.. واختطفوا صاحبه!
Lebanon 24
28-09-2023
|
16:11
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أفادت قناة "الجديد" بأن ستة مسلحين ملثمين يستقلون سيارة من نوع مرسيدس، اقدموا على اقتحام منزل ب.ح. في كامد اللوز البقاع الغربي، حيث قاموا بخطفه واقتادوه الى جهة مجهولة مع سيارة "جيب" مرسيدس، فيما استطاع ب. ط وع. ب. فارس الهروب من الخاطفين.
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