بعد تعذر استكمال الحفر في الرقعة رقم 9.. قرارٌ مهم لوزير الطاقة

أصدرت وزارة الطاقة والمياه قرارًا للوزير وليد فياض بتعديل احداثيات بئر قانا في الرقعة رقم 9 بالمياه البحرية اللبنانية، وذلك بعدما تعذر استكمال الحفر. (الجديد)



وفيما يلي تفاصيل القرار:

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