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لبنان

بعد تعذر استكمال الحفر في الرقعة رقم 9.. قرارٌ مهم لوزير الطاقة

Lebanon 24
28-09-2023 | 16:38
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه قرارًا للوزير وليد فياض بتعديل احداثيات بئر قانا في الرقعة رقم 9 بالمياه البحرية اللبنانية، وذلك بعدما تعذر استكمال الحفر. (الجديد)

وفيما يلي تفاصيل القرار: 
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