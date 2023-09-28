نوّاب غافلون عن المعلومات

نوّاب في كتل وازنة لا يطّلعون من مرجعياتهم على أيّة معلومات تتعلّق بالاستحقاقات، إلَّا من مواقع التواصل، أو بعض الأصدقاء والمقرّبين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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