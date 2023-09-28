لا إتّصالات منذ أسبوعين

حسب ما توافر لدى جهات دبلوماسية فإن الوسيط لودريان لم يجرِ اتصالات مع جهات لبنانية منذ مغادرته بيروت قبل أكثر من أسبوعين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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