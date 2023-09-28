25
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
18
o
النبطية
21
o
زحلة
17
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لا إتّصالات منذ أسبوعين
Lebanon 24
28-09-2023
|
17:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسب ما توافر لدى جهات دبلوماسية فإن الوسيط لودريان لم يجرِ اتصالات مع جهات لبنانية منذ مغادرته بيروت قبل أكثر من أسبوعين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فياض لـmtv: لبنان تحوّل إلى بلد الطاقة المتجدّدة بفعل السياسة التي اعتمدتها الوزارة ورفع الدعم عن المحروقات
Lebanon 24
فياض لـmtv: لبنان تحوّل إلى بلد الطاقة المتجدّدة بفعل السياسة التي اعتمدتها الوزارة ورفع الدعم عن المحروقات
29/09/2023 03:21:51
29/09/2023 03:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: اللبنانيون يدفعون ثمن السياسة التعطيلية التي يمارسها البعض
Lebanon 24
هاشم: اللبنانيون يدفعون ثمن السياسة التعطيلية التي يمارسها البعض
29/09/2023 03:21:51
29/09/2023 03:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الحلبي: سياسة الحكومة هي التي يجب الانطلاق منها لمساواة التلميذ غير اللبناني في المدارس اللبنانية على طريقة ما يجري في الأردن وتركيا
Lebanon 24
الحلبي: سياسة الحكومة هي التي يجب الانطلاق منها لمساواة التلميذ غير اللبناني في المدارس اللبنانية على طريقة ما يجري في الأردن وتركيا
29/09/2023 03:21:51
29/09/2023 03:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان 24: تسرب مادة المازوت على المسلك المؤدي من الروشة باتجاه ملعب النجمة لذا يرجى من السائقين توخي الحذر
Lebanon 24
لبنان 24: تسرب مادة المازوت على المسلك المؤدي من الروشة باتجاه ملعب النجمة لذا يرجى من السائقين توخي الحذر
29/09/2023 03:21:51
29/09/2023 03:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
سياسة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد دانيال.. إعصار "إلياس" يضرب اليونان وسينحرف نحو لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد دانيال.. إعصار "إلياس" يضرب اليونان وسينحرف نحو لبنان في هذا الموعد
00:45 | 2023-09-28
28/09/2023 12:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست ياسمينا زيتون.. مُذيعة في الـ LBCI ستُمثل لبنان في مُسابقة ملكة جمال الكون (صور)
Lebanon 24
ليست ياسمينا زيتون.. مُذيعة في الـ LBCI ستُمثل لبنان في مُسابقة ملكة جمال الكون (صور)
03:27 | 2023-09-28
28/09/2023 03:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت بملامح مختلفة... إليسا تظهر بإطلالة جريئة والجمهور يُهاجمها: "لابسي قميص نوم" (فيديو)
Lebanon 24
بدت بملامح مختلفة... إليسا تظهر بإطلالة جريئة والجمهور يُهاجمها: "لابسي قميص نوم" (فيديو)
07:06 | 2023-09-28
28/09/2023 07:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فرقة "ميّاس" تبهر الجمهور العالمي مجدداً.. وتنقل لبنان الى أعرق المسارح (فيديو)
Lebanon 24
فرقة "ميّاس" تبهر الجمهور العالمي مجدداً.. وتنقل لبنان الى أعرق المسارح (فيديو)
00:57 | 2023-09-28
28/09/2023 12:57:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير في اسطنبول... شاهدوا اللحظات الأولى لوقوعه (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار كبير في اسطنبول... شاهدوا اللحظات الأولى لوقوعه (فيديو)
09:05 | 2023-09-28
28/09/2023 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:50 | 2023-09-28
بيان لحركة "فتح" في صيدا .. ماذا تضمّن؟
17:05 | 2023-09-28
نوّاب غافلون عن المعلومات
16:38 | 2023-09-28
بعد تعذر استكمال الحفر في الرقعة رقم 9.. قرارٌ مهم لوزير الطاقة
16:30 | 2023-09-28
منصوري قدّم تصريح الذمة المالية والمصالح
16:11 | 2023-09-28
مسلحون اقتحموا منزلاً في البقاع.. واختطفوا صاحبه!
15:47 | 2023-09-28
آلان عون: الموقف الدولي بدأ بالضغط باتجاه الخيار الثالث.. ولكن!
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
29/09/2023 03:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
29/09/2023 03:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
29/09/2023 03:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24