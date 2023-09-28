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لبنان

بيان لحركة "فتح" في صيدا .. ماذا تضمّن؟

Lebanon 24
28-09-2023 | 18:50
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أصدرت حركة "فتح" في صيدا بياناً جاء فيه: يتم ترويج خبر عن حل لمشكلة القتلة المجرمين المشتبه بهم في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه والتوصل لإخراجهم خارج المخيم، وذلك بعد الاجتماع الذي عُقد في مكتب الشيخ ماهر حمود بحضور قيادة حركة "أمل". وبعد انتشار هذه الأخبار قمنا بالتواصل مع الاخوة في حركة "أمل" ممثلة بالحاج بسام كجك الذي أكد أن هذه الأخبار عارية عن الصحة، وأنه لم يتم تناول قضية خروج المطلوبين من المخيم من أي جهة إنما كانت بنود الاجتماع في البحث في استكمال تنفيذ خطوات الاتفاق، والتي من ضمنها تسليم المطلوبين إلى العدالة اللبنانية، معتبرا أننا كنا نمثل حركة "فتح" في الاجتماع، ولن نقبل أن يتجرأ أحد على ذكر تهريب المشتبه بهم إلى خارج المخيم. ولهذا نعتبر في حركة "فتح" أن ترويج مثل هذه الأخبار يهدف إلى عرقلة الجهود السياسية للقوى والأحزاب اللبنانية والفلسطينية، والتي تم التوافق عليها بالإجماع في سفارة دولة فلسطين، ونعتبر أن من يقوم بترويج هذه الأخبار في هذا التوقيت هو مشبوه وتحت طائلة المسؤولية والمحاسبة".
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