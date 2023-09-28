27
o
بيروت
28
o
طرابلس
32
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
26
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الأزمة باقية.. والأركيلة تتمدّد بنكهات جديدة
Lebanon 24
28-09-2023
|
22:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت زينب حمود في "الأخبار": الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر «المعسّل» 100% في ثلاثة أشهر لم يخفّفا من تدخين النرجيلة، ولم يؤدّيا إلى تراجع استهلاك التبغ، في مجتمع «أركلجي»، يتفنّن في تصميم النرجيلة وصناعة طاولات خشبية لتأمين «راحتها» وتوفير نكهات جديدة كالملوخية والبطيخ والشوكولا…
Advertisement
وتشير إحصاءات الجمارك إلى تراجع استيراد تبغ النرجيلة من 28 ألف دولار عام 2019، بمعدل 3 أطنان، إلى 17 ألفاً و294 دولاراً العام الماضي (بمعدل 2,286 طن). هذا العام استورد لبنان 946 طناً بقيمة 4 آلاف و270 دولاراً. غير أن ذلك لا يعني بالضرورة تراجع حجم الاستهلاك، مع وجود منتجات تبغية محلية الصنع، بعضها يمرّ عبر إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية «الريجي» وبعضها الآخر يصنّع في المنازل، عدا عن كميات كبيرة من التبغ الأجنبي الذي يدخل عبر معابر غير شرعية، حتى صار «المعسّل» يصنّف بين «وزارة» و«تهريب». وبحسب دراسة أجرتها الشركة الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين statista عام 2022، تصدّر لبنان الدول ضمن العيّنة في الإنفاق العام على السجائر من أصل الناتج المحلي، بـ 36.7 دولاراً، تليه الولايات المتحدة (35.6 دولاراً).
وفيما تتّخذ الحكومات قرارات منع التدخين في الأماكن العامة، ورفع سعر المنتجات التبغية لمكافحة الإدمان، وتكثيف حملات التوعية من مخاطر التدخين على الصحة، لا ينجح كلّ ذلك في لبنان. فمن جهة، لا يُطبق القانون الرقم 174 الذي ينصّ على «منع التدخين 100% في الأماكن العامة المغلقة وحظر جميع أشكال الإعلان والترويج له»، ولا يكترث المدخّنون للتحذيرات الصحية على الواجهتين الأمامية والخلفية لعلب الدخان، ولا لارتفاع كلفة تدخينها ربطاً بتدهور قيمة الليرة ونصيبها من المدخول الشهري للفرد، إذ ارتفع سعر صندوق المعسّل صنف «نخلة» الصادر من «الريجي»، من 225 دولاراً في تموز الماضي إلى 440 دولاراً.
ولا يرتبط التوقّف عن تدخين النرجيلة بالإرادة فحسب، مع دخول عامل الإدمان على ماة النيكوتين، فضلاً عن تحوله إلى نمط حياة في الأوساط الاجتماعية المختلفة، ولدى مختلف الفئات العمرية والجندرية. وتعزو أستاذة الأنثروبولوجيا في الجامعة اللبنانية ليلى شمس الدين غياب التأثير الملحوظ للأزمة الاقتصادية على تعاطي النرجيلة الى «ارتباطها بالعادات والتقاليد ونمط الحياة وليس بالمستوى الاقتصادي كما كانت عليه تاريخياً. وقد استوردنا هذه الثقافة من الهند وتركيا ومصر وإيران، وتجذّرت في بيروت وطرابلس ربطاً بالنخب وبطبقة اجتماعية أكثر رفاهية، فعبّرت عن الانتماء إلى مجتمع ذي موقع ثقافي واقتصادي معين». من هنا، «تمنح النرجيلة شعوراً بالإشباع على صعيد الدور الاجتماعي والمكانة في الوسط الذي يعيش فيه الفرد، وتعطي إحساساً بالتماهي بالمجتمع، وبالأكبر سناً بما أنّ الأهل يمنعونها عن أولادهم في أعمار متدنّية. وهناك من يطلبها لتحقيق الاسترخاء والراحة النفسية».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ليست ياسمينا زيتون.. مُذيعة في الـ LBCI ستُمثل لبنان في مُسابقة ملكة جمال الكون (صور)
Lebanon 24
ليست ياسمينا زيتون.. مُذيعة في الـ LBCI ستُمثل لبنان في مُسابقة ملكة جمال الكون (صور)
03:27 | 2023-09-28
28/09/2023 03:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت بملامح مختلفة... إليسا تظهر بإطلالة جريئة والجمهور يُهاجمها: "لابسي قميص نوم" (فيديو)
Lebanon 24
بدت بملامح مختلفة... إليسا تظهر بإطلالة جريئة والجمهور يُهاجمها: "لابسي قميص نوم" (فيديو)
07:06 | 2023-09-28
28/09/2023 07:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير في اسطنبول... شاهدوا اللحظات الأولى لوقوعه (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار كبير في اسطنبول... شاهدوا اللحظات الأولى لوقوعه (فيديو)
09:05 | 2023-09-28
28/09/2023 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إعادة الأموال للمودعين.. ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة؟
Lebanon 24
عن إعادة الأموال للمودعين.. ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة؟
04:27 | 2023-09-28
28/09/2023 04:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خطيب نادين الراسي السابق في المُستشفى.. تعرّض لوعكة صحية (صورة)
Lebanon 24
خطيب نادين الراسي السابق في المُستشفى.. تعرّض لوعكة صحية (صورة)
02:32 | 2023-09-28
28/09/2023 02:32:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2023-09-29
عودة الموفد القطري سريعة ولودريان سيلتقي رؤساء الكتل النيابية
00:52 | 2023-09-29
بعد 8 ساعات من اختطافه من بلدة كامد اللوز.. هذا ما فعله الجيش
00:33 | 2023-09-29
إطلاق نار يوقع جريحاً.. هذا ما حصل صباحا في عين الحلوة
00:11 | 2023-09-29
توقيف سوري في خراج بلدة ابل السقي.. هذا ما فعله
23:56 | 2023-09-28
محاولة سرقة واطلاق نار في طرابلس... هذا ما جرى في منتصف الليل!
22:34 | 2023-09-28
باسيل وقائد الجيش: صراع الأشهر الأخيرة
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
29/09/2023 08:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
29/09/2023 08:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
29/09/2023 08:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24