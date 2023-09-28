محاولة سرقة واطلاق نار في طرابلس... هذا ما جرى في منتصف الليل!

افادت مندوبة "لبنان24" بأن المدعو "ع.ج" تعرّض منتصف ليل امس لمحاولة سرقة واطلاق نار عند دوار النيني في طرابلس، حيث اقدم مجهولان على متن دراجة نارية بمحاولة سرقته، واثناء مقاومته لهم قاموا بإطلاق النار عليه من مسدس حربي، ما ادى الى اصابته بطلق ناري بفخذه، وقد فرّوا بعدها الى جهه مجهولة، فيما تم نقل المصاب لاحقاً الى مستشفى النيني، ووصفت حالته بالمستقرة.

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