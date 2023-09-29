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لبنان

توقيف سوري في خراج بلدة ابل السقي.. هذا ما فعله

Lebanon 24
29-09-2023 | 00:11
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أوقفت دورية من مكتب امن الدولة- مرجعيون وحاصبيا السوري "م.ش" في مخيم مرج الخوخ خراج بلدة ابل السقي وذلك لاقدامه على القيام بعدة سرقات في المنطقة وتم سوقه الى مكتب مرجعيون بناء لاشارة القضاء المختص، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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