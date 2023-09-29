توقيف سوري في خراج بلدة ابل السقي.. هذا ما فعله

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أوقفت دورية من مكتب امن الدولة- مرجعيون وحاصبيا السوري "م.ش" في مخيم مرج الخوخ خراج بلدة ابل السقي وذلك لاقدامه على القيام بعدة سرقات في المنطقة وتم سوقه الى مكتب مرجعيون بناء لاشارة القضاء المختص، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".